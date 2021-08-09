Sedat Peker'in 'cin fikirli' dediği ismin CHP ilişkisi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son tweetlerinde bahsettiği “Cin fikirli” isim diye bahsettiği Sinan Çiftçi'nin CHP yönetiminin üst kademelerinde bulunan isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Peker, koronavirüsünden dolayı yaşamını yitiren AK Partili'li eski TBMM Anayasa Komisyonu başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'yla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

'Abbas Güçlü ile Genç Bakış' programı sonrası Kuzu ile o dönem üniversite öğrencisi Sinan Çiftçi'nin tanıştığını aktaran ama Çiftçi'nin adını vermeyen Peker "Bir gün Abbas Güçlü’nün tartışma programına çıktığında orada bir genç ile tanışır. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım alır. Aralarındaki dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirir" ifadelerini kullandı.

“Cin fikirli birisi”

Çiftçi'nin Kuzu'dan para istemeye başladığını belirten Peker "Ancak bu şahıs biraz cin fikirli birisi” dedi. Peker’in “cin fikirli” diyerek adını vermediği Sinan Çiftçi’nin, Burhan Kuzu’dan para koparmak için kendisi hakkındaki haberleri engelleyebileceğini söylediği öne sürüldü.

"Yakasını kaptırdı"

Burhan Kuzu'nun suç örgütlerine yakasını kaptırdığını öne süren Peker şöyle devam etti:

"Burhan Hoca da başka bir gruba gidip bu şahsı Ankara’da evinin önünde biraz korkutarak para söğüşleme işinden kurtulur. Ancak o grubun arkadaşı olan başka bir grup devreye girerek, Hoca’yı da biraz korkutarak isteklerini sıralamaya başlar. Öncelikle bir yakınlarının Ziraat Bankası’nda bir kredi konusu olduğunu ancak bankanın bazı bahaneler sürerek krediyi vermediğini söyleyip Burhan Hoca’dan devreye girmesini isterler. Burhan Hoca devreye girer. Banka müdürü bayan krediyi neden veremediklerini anlatsa da Burhan Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraş verir."

Çiftçi Kuzu ile nasıl tanıştığını anlattı

Burhan hoca ile siyasi görüşlerimiz farklı. 25 Ağustos 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındım. Sağolsun bana Burhan hoca sahip çıktı. Ben de Burhan Hoca'ya vefa borcumu sosyal medya danışmanlığı ile yapıyorum. Önemli olaylarda kendisine bilgi veriyorum. Olay bundan ibarettir.