Sedat Peker'in balonu söndü ama gün geçtikçe çirkinleşiyor!

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, evlatlarına "Rabia" adını veren anne-babalarla Mısır'da darbeye karşı bir sembol haline gelmiş "Rabia" işareti yapanları, adına "ironi" diyerek alaya aldı.

Peker, paylaşımında, "Rabia hareketini yapmaktan artık vazgeçtiğimize göre Mısır’daki olayların etkisiyle duygusal davranıp yeni doğan kızlarına Rabia ismi veren vatandaşlarımız çağrışım yapmasın diye kızlarının isimlerini değiştirseler acaba daha mı uygun olur? (İRONİ)" dedi.

Mısır'da neden Rabia işareti yapıldı?

3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da yapılan askeri darbeye direnenlerin sembol hareketi "Rabia" oldu. Darbe direnişçileri, ismini Rabiatül Adeviyye Hazretleri'nden alan meydanda, Arapça'da "dördüncü" anlamına gelen "Rabia"yı 4 parmaklarını kaldırarak bir sembol işaret haline getirdi.

İnançlı aileler neden "Rabia" ismini de tercih ediyor?

İnançlı aileler de kadın evliyaların ilk ve en büyüğü olan Rabiatül Adeviyye Hazretleri'nden dolayı kız çocuklarına bu ismi vermeyi tercih ediyor.

Rabiatül Adeviyye Hazretleri, Irak Basra'da öksüz ve yetim olarak dünyaya gelip büyüdü. Hz. Rabia, kadın evliyaların ilki ve en büyüğü olarak biliniyor. Basra'da büyüyen Hz. Rabia 135 tarihinde (Miladi 752) Kudüs'te vefat etti.