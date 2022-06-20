Sedat Peker'in avukatından 'yargıya müdahale' için skandal sözler! "Hakimiyet kurduğumuz bölgelerde..."

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ve yine onunla bağlantılı olduğu iddia edilen Paw Guards Pati Koruyucuları isimli şaibeli hayvan platformunun avukatlığını yapan Avukat Kübra Oktay, başıboş köpek saldırısından mağdur olan vatandaşların yer aldığı Başıboş Köpek Platformu'nu susturmaya yönelik akla ziyan bir plan yaptıklarını itiraf etti.

"Takipsizlik alırsa, bizi güçsüz duruma düşürebilir"

Twitter'ın sohbet odalarında toplantılar yapan gruplara dava açılırken hukuka hakim oldukları yerlerden dava açılması gerektiğini belirten Kübra Oktay, "Şöyle bir korkum var. Şunu söyleyeyim; şeyden korkuyorum yani, herkesin bulunduğu yerden matbu bir dilekçe yazarsak şayet, her savcının ayrı hal ve tutumları var. Şimdi biz burada, elimiz güçlü, kapsamlı yaptık. Çağrı yapıp her ilden ve ilçeden çağrı yapıp da herkesin o dosyaya katılımını sağlamak ya da Ankara, İzmir gibi üç tane pilot bölge seçip de herkesin o soruşturma dosyalarına katılım sağlamak daha mantıklı değil midir acaba? Mesela kendi ilinizde ilçenizde sizin sunduğunuz dilekçede savcıya anlatamazsak durumu, takipsizlik alırsa, bu da bizi güçsüz duruma düşürebilir. O korkum da var yani. 3 tane efsane hazırlık yaptığımız dilekçelerle pilot bölgelerden mi gitmek daha mantıklı olur?" diye konuştu.

Yargı için skandal sözler: Hakimiyet kurabileceğimiz 3 tane bölgeden yürümeliyiz

"Çok iyi düşünmemiz lazım hep beraber" diyen Kübra Oktay, "Onun organizasyonu da bence en mantıklısı hakimiyet kurabileceğimiz 3 tane pilot bölgeden yürümemiz" dedi.

Yargıya nasıl müdahale edip hakimiyet kuracaklar?

Sözde avukatın ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu ifadeler 'paralel yapı'yı hatırlatırken "yargıya nasıl bir müdahalede bulunacakları ve hakimiyet kuracakları" merak konusu oldu.

Diğer taraftan Sedat Peker için de böyle bir adım atıp atmadığı akıllarda soru işareti bıraktı.