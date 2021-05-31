Sedat Peker'in 'Alevi' provokasyonuna sert tepki! 'Çok kirli bir tezgah'

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Öne sürdüğü 'Defne' yalanında aradığını bulamayan firari mafya lideri Sedat Peker, twitter bugün de bir paylaşım yaparak Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. Peker, "Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır." dedi.

Peker'in bu paylaşımını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, "Sağ-sol, Türk-Kürt, şimdi de Sünni-Alevi diye insanları kışkırtarak ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Çok kirli bir tezgah bu. Sedat Peker de bunun için kullanılıyor." ifadeleri ile kamuoyunu uyardı.