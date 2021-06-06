Sedat Peker'in açıklamalarından sonra o subay yeniden gündemde! Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?

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Gazeteci Yazar İsmet Berkan, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yayımladığı dokuzuncu videoya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Berkan, Peker'in videosunda bahsi geçen Sezgin Baran Korkmaz'ın, yurtdışına kaçtıktan sonra da Türkiye'deki işlemlerine devam ettiğini aktardı.

Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?

SBK Holding'in birçok varlığını elden çıkarttığını belirten Berkan, İnan Kıraç'ın ortağı Lüksemburg merkezli Silcolux S.A.'nın da bu varlıklar arasında olduğunu söyledi. Berkan, bu satış işleminin 28 Ocak 2021 günü gerçekleştiğini ifade ederek, "Kıraça Holding iştiraki olan Karsan, borsaya bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Silcolux, İnan Kıraç adına avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından satın alınmıştı." dedi.

Şirket alımında hangi ilişkileri ile görev aldı?

Eski bir özel kuvvetler subayı olan Mustafa Levent Göktaş'ın adı bu kez de Koç'un damadı İnan Kıraç ile anıldı. Ofisinde Yargıtay üyelerinin cinsel görüntülerinin yer aldığı CD'ler bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın İnan Kıraç adına şirket alımında neden görev aldığı merak konusu oldu.