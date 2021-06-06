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Gündem Sedat Peker'in açıklamalarından sonra o subay yeniden gündemde! Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?
Gündem

Sedat Peker'in açıklamalarından sonra o subay yeniden gündemde! Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?

Odasında Yargıtay üyelerinin cinsel içerikli CD'leri bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın adı, İnan Kıraç'ın, Sezgin Baran Korkmaz'dan gerçekleştirdiği bir alış işleminde yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:20:00 - 2021-06-06 22:54:37
Sedat Peker'in açıklamalarından sonra o subay yeniden gündemde! Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar İsmet Berkan, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yayımladığı dokuzuncu videoya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Berkan, Peker'in videosunda bahsi geçen Sezgin Baran Korkmaz'ın, yurtdışına kaçtıktan sonra da Türkiye'deki işlemlerine devam ettiğini aktardı.

Göktaş'ın, Koç'un damadı Kıraç ile ilişkisi nereden geliyor?

SBK Holding'in birçok varlığını elden çıkarttığını belirten Berkan, İnan Kıraç'ın ortağı Lüksemburg merkezli Silcolux S.A.'nın da bu varlıklar arasında olduğunu söyledi. Berkan, bu satış işleminin 28 Ocak 2021 günü gerçekleştiğini ifade ederek, "Kıraça Holding iştiraki olan Karsan, borsaya bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Silcolux, İnan Kıraç adına avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından satın alınmıştı." dedi.

Şirket alımında hangi ilişkileri ile görev aldı?

Eski bir özel kuvvetler subayı olan Mustafa Levent Göktaş'ın adı bu kez de Koç'un damadı İnan Kıraç ile anıldı. Ofisinde Yargıtay üyelerinin cinsel görüntülerinin yer aldığı CD'ler bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın İnan Kıraç adına şirket alımında neden görev aldığı merak konusu oldu.

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Yorumlar

Nur

Koçlar her taşın altında var tc altını oyan kim varsa Allahın lincine uğrasın kimse psrasına malına mülküne güvenmesin bütün haltları Allah c.c.görüyor onun hasap zamanı gelince durdurulmaz rüşvet üç kağıt filan yok karun da çok zenginmiş bu günün en zengilerinden de zengin iyi okusunlar sonunu servet dünyada kalacak
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sadık

koçlar hep erdoğan ın kuyusunu kazma işlerinde.
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