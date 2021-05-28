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Gündem Sedat Peker’e operasyon mu yapıldı? Sedat Peker’in adamları gözaltında mı?
Gündem

Sedat Peker’e operasyon mu yapıldı? Sedat Peker’in adamları gözaltında mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı videolarla Türkiye’yi hedef almaya devam ederken, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün ise yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltılar var.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:41:00 - 2021-05-28 14:41:52
Sedat Peker’e operasyon mu yapıldı? Sedat Peker’in adamları gözaltında mı?

Geçen ay Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, dün organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ülke gündemini sarsarken, yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Dubai’de olduğu bilenen Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

 

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