Sedat Peker'deki onura bak sen! 'Beni iyi tanıyamamışsınız'

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Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve çektiği videolarla bir süre Türkiye gündemini işgal edip, balonu erken sönen firari mafya elebaşısı Sedat Peker, çantacısı Erk Acarer ile yeniden gündeme geldi.

Mesnetsiz iddialarla Peker'i gündeme getiren Erk Acarer, "Geçen hafta Peker'e bir AKP'li, diğeri MHP'li iki vekil ricacı oluyor. Ankaralı bir iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor. Sedat Peker'den en başta video çekerek Bahçeli'yi övmesini istiyorlar." dedi.

Acarer, Peker ile görüşen milletvekillerinin ona Türkiye'ye dönme garantisi verdiğini öne sürerek, "Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda çok öfkeli olduğu için yaptığını ve 'hatalıydım, bunlar gerçeği yansıtmıyor' demesini istediler. Peker'e bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği." ifadelerini kullandı.

Peker'deki onura bak sen!

Acarer, Peker'in milletvekillerine cevap olarak, "Beni iyi tanıyamamışsınız." dediğini iddia etti.