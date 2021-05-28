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Gündem Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
Gündem

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik dün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütte kilit rolü olan Abdullah S. isimli kişi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:05:00 -
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Sedat Peker Suç Örgütü'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Villada gözaltı

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S. Çanakkale saklandığı lüks villada gözaltına alınırken, U.B. ve Ü.G. isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.

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