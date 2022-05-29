Sedat Peker skandal tehdidi retweet etti: Peker 'çıkın kardeşlerim derse' sokağa...
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ederken firari mafya elebaşı Sedat Peker, skandal bir mesajı retweet etti.
Yeniakit.com.tr
Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" vatandaşların yoğun katılımı ile sürerken, firari mafya elebaşısı Sedat Peker skandal bir mesajı retweet etti.
Profil fotoğrafında Peker ile çektirdiği kare yer alan Murat Albayrak adlı kullanıcı, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklere göndermede bulunarak, "Sokaklara çıkıp da boy gösterisi yapmayın!" dedi.
Murat Albayrak adlı Twitter kullanıcısı mesajının devamında skandal ifadeler kullandı:
Sayın reis Sedat Peker, 'çıkın kardeşlerim derse sokağa', sizler adım atacak yer bulamazsınız ! Milyonlarca beden tek yürek. Reis Sedat Peker.
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in retweet ettiği mesaja yapılan yorumlarda, tehdit sözlerinin yer aldığı mesaja destek verildi.