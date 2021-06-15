Sedat Peker pazar günü video yayınlayacak mı? Sedat Peker 10. videosu yayınlandı mı?

Sedat Peker 10 videosu Youtube yayınlandı mı? Organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker Twitter paylaşımlarının yanında pazar günleri de Youtube kanalı üzerinden videolar paylaşmakta. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, geçen hafta perşembe günü video yayınlayacağın açıklamış ancak yurt dışına firar olarak gittiği Dubai’de gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Sedat Peker Twitter üzerinden “Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir” demişti. Sedat Peker, bu paylaşımının ardından uzun bir süredir Twitter’da paylaşım yapmamıştı. Peker, pazar günü geç saatlerde uzun bir aradan sonra ilk paylaşımını yaparak Dubai polisinin kendisini kaldığı otelden aldığını doğrulamıştı. Yeniden ailesinin yanına döndüğünü açıklayan Sedat Peker, Twitter paylaşımlarına devam ediyor.

Sedat Peker pazar günü video yayınlayacak mı?

Sedat Peker’in pazar günü video yayınlayıp yayınlamayacağı merak edilirken, Sedat Peker’in bu hafta video yayınlayacağıyla ilgili en son basın danışmanı olduğu bilinen Emre Olur bir paylaşımda bulundu. Emre Olur twitter üzerinden şunları söyledi: “Bu hafta keyifli geçer. İmkanı olan kişilere market tavsiyem: Aile boyu çekirdek. Türk kahvesi.” Sedat Peker Youtube üzerinden şimdiye kadar 9 video yayınladı.