Sedat Peker operasyonu son dakika önemli isim yakalandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamlarına yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de operasyonda düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., isimli kişinin Çanakkale ilinde saklandığı lüks villada, yakalanırken, 2 şüphelinin de saklandıkları evde gözaltına alındığı öğrenildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale saklandığı lüks villada, gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.