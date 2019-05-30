Sedat Peker Karamollaoğlu'na sert çıktı

Sedat Peker, Cumhur İttifakı'na verdiği destek nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından eleştirilerine "Temel amca kendisinin idamını isteyen zihniyetlerle şimdi birlikte hareket ediyor. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı stresli işlere verme” diye yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Peker, “Ergenekon sürecinde tam 10 yıl haksız yere hapis yattım. Bu süreçte Türk Ceza Kanunu'nu satır satır okudum. Biz Cumhur İttifakı'na devletimizi sevdiğimiz için destek veriyoruz. Güzel olan tüm şeylere sevdiğimiz için destek veriyoruz. Devletimizin bekası için destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Karamollağolu'na eleştiride bulunan Peker, “CHP ve bugünkü HDP uzantısı parti tarafından idam edilmeniz yönünde gensorular verildi. Temel amca kendisinin idamını isteyen zihniyetlerle şimdi birlikte hareket ediyor. Madımak olaylarında onlarca arkadaşımız vefat etti. CHP, HDP sizin yargılanmanızı söylediler ve sizin sorumlu olduğunuzu söylediler. Sizin idamla yargılanmanız için gensoru verdiler fakat ne oldu? Sizi hangi güç koruyor, siz gücünüzü kimden alıyorsunuz? Sizin idamla yargılanmanızı isteyen partiler bugün size davetlerde ödüller vermekteler. Seçimlere birlikte girmektesiniz. Temel amca söylediğin söz çok iddialı bir söz ise geçmişe dön bir bak geçmişini dinle. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı, stresli işlere verme“ şeklinde konuştu.

"Ülkemizin bekası için destekleyeceğiz"

Cumhur İttifakı'na destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Peker, “Her türlü baskıya rağmen üzerimize gelinmesine rağmen ben, arkadaşlarım ve akrabalarım bu seçimde ölümüne Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ülkemizi sevdiğimiz için ülkemizdeki tüm güzellikler için ülkemizin bekası için destekleyeceğiz” diye konuştu.