0553 313 94 23

Sedat Peker Karamollaoğlu'na sert çıktı

Sedat Peker, Cumhur İttifakı'na destek verdiği için Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu tarafından eleştirildiğini belirterek "Temel amca kendisinin idamını isteyen zihniyetlerle şimdi birlikte hareket ediyor. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı stresli işlere verme” dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:26
Sedat Peker Karamollaoğlu'na sert çıktı

Sedat Peker, Cumhur İttifakı'na verdiği destek nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından eleştirilerine "Temel amca kendisinin idamını isteyen zihniyetlerle şimdi birlikte hareket ediyor. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı stresli işlere verme” diye yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Peker, “Ergenekon sürecinde tam 10 yıl haksız yere hapis yattım. Bu süreçte Türk Ceza Kanunu'nu satır satır okudum. Biz Cumhur İttifakı'na devletimizi sevdiğimiz için destek veriyoruz. Güzel olan tüm şeylere sevdiğimiz için destek veriyoruz. Devletimizin bekası için destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Karamollağolu'na eleştiride bulunan Peker, “CHP ve bugünkü HDP uzantısı parti tarafından idam edilmeniz yönünde gensorular verildi. Temel amca kendisinin idamını isteyen zihniyetlerle şimdi birlikte hareket ediyor. Madımak olaylarında onlarca arkadaşımız vefat etti. CHP, HDP sizin yargılanmanızı söylediler ve sizin sorumlu olduğunuzu söylediler. Sizin idamla yargılanmanız için gensoru verdiler fakat ne oldu? Sizi hangi güç koruyor, siz gücünüzü kimden alıyorsunuz? Sizin idamla yargılanmanızı isteyen partiler bugün size davetlerde ödüller vermekteler. Seçimlere birlikte girmektesiniz. Temel amca söylediğin söz çok iddialı bir söz ise geçmişe dön bir bak geçmişini dinle. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı, stresli işlere verme“ şeklinde konuştu.

"Ülkemizin bekası için destekleyeceğiz"

Cumhur İttifakı'na destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Peker, “Her türlü baskıya rağmen üzerimize gelinmesine rağmen ben, arkadaşlarım ve akrabalarım bu seçimde ölümüne Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ülkemizi sevdiğimiz için ülkemizdeki tüm güzellikler için ülkemizin bekası için destekleyeceğiz” diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:26
  1. Sedat Peker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihleri ve TOKİ başvuru şartları 2019
    1. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    2. Bayramda misafirleriniz için..
    3. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    4. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    5. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    6. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    7. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    8. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    9. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    10. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    11. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    12. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    13. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    14. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    15. Başkan Kılınç’tan Kadir Gecesi mesajı
    16. Hafif ticari araç ile otomobil..
    17. Besni’de ihtiyaç sahibi ailelere..
    18. Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1..
    19. Gölbaşı itfaiyesi modernize ediliyor
    20. Avrupa borsaları günü İtalya hariç..
    21. İstanbul’da bayram trafiği yoğunluğu..
    22. Filipinler'de Ramazan Bayramı için tatil
    23. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    24. 15 Temmuz Köprüsü’nden kaçak geçiş..
    25. Fatih Keleş, cephesinde nefesler..
    26. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    27. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    28. Türkiye‘nin Yunanistan 11’i belli oldu
    29. Çan Belediyesi Karate Sporcuları dünya..
    30. Süper Lig'de Ribery bombası
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz