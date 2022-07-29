Sedat Peker İnan Kıraç'ı tehdit etti! 'Sana küçük bir ziyarete geleceğim'

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ı tehdit etti. Peker; "Sana küçük bir ziyarete geleceğim." dedi.

Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak aranan Levent Göktaş'ın son olarak Kıraça Holding binasında görüldüğünün ortaya çıkmasından sonra, firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ı tehdit etti.

Peker, Emre Olur'un Twitter hesabından mesaj paylaştı. Sözlerine, "Karanlıkların lordu İnan Kıraç." diye başlayan Peker, "Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü vallahi!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kara para aklama gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding'in kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, Korkmaz'ın SBK Holding, Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding ve Karsan’daki hisselerini Vehbi Koç'un damadı, iş adamı İnan Kıraç'a devrettiğini söylemişti. Hisselerin, bir dönem bazı 'muhafazakar'lar tarafından bile MİT'in başına geçmesi için pazarlanan Levent Göktaş aracılığıyla devredildiği belirtilmişti.

Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı Levent Göktaş'ın son olarak, İnan Kıraç'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kıraça Holding binasına girdiğinin tespit edildiği ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan, Kıraca Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın avukatlığını yapan firari Levent Göktaş'ın holding binasına girdikten sonra izine rastlanamadığını şu ifadelerle aktarmıştı:

Göktaş'la ilgili gözaltı talimatını alan polis birimleri, zaten bir süredir izledikleri emekli TSK mensubunu yakalamak için düğmeye bastı.

Ankara Emniyeti, son saatlerinde İstanbul'da bulunduğu tespit edilen Göktaş'ın yakalaması için savcılık talimatını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Bu arada, Göktaş'ın kullandığı cep telefonu sinyalleri anı anına takip edildi. Hedef kişinin cep telefonu Sarıyer'de bir adreste sinyal verdi. Bu adres, zaten polisin bildiği adresti.

Sabah erken saatlerde bir site içinde yer alan daireye giden polisler, bilinen adreste Göktaş'ı bulamadı. Sonradan anlaşıldı ki; Göktaş aynı site içinde kaydı gözükmeyen başka bir dairede yaşıyordu.

Polis operasyonunu haber alan Göktaş, sitedeki diğer asansörü kullanarak kayıplara karışmayı başardı.

Polis, İstanbul'da elinden kaçırdığı Göktaş'ı takibe devam etti. Antalya'da izi bulundu. MOBESE kameralarına yakalandı.

Birkaç gün Antalya'da kaldı. Burada tanıdıkları aracılığıyla altı aylık süre için villa bile kiraladı.

Sonrasında polisin takibinden kurtulmak amacıyla Antalya'dan iki taksi tutarak yeniden İstanbul'a geldi.

Geceyi yakın tanıdığı bir kişinin evinde geçirdi. Ertesi gün daha önce avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç'a ait Kıraça Holding binasına girdi. Ve sonrasında izini tamamen kaybettirdi.

Savcılık, Göktaş'ın son görüldüğü yer olan Kıraça Holding binasında arama yaptırdı ama olumlu sonuç alamadı.

Bu süreç yaklaşık on gün devam etti. Sonrasında savcılık ve polisin elinde Göktaşın son durumu hakkında taze bilgi mevcut değil. Muhtemel ki takip işleri askıya alındı.