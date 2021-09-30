Sedat Peker fena yağ çekti! Oğlum olursa adını...

Firari mafya lideri Sedat Peker, CHP'nin medyadaki tetikçisi Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil'in paylaşımına güzellemelerle cevap verdi.

Başta Vikipedi olmak üzere internet üzerinden derlediği sıradan bilgileri bir araya getirip köşe yazısı formunda çıkardığı kitaplarla kemalistleri “tokatlayan” Özdil, Peker'in yalan yanlış ortaya attığı iddiaları "gazetecilik faaliyeti" olarak tanımladı.

Yılmaz Özdil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sedat Peker açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır" dedi.

Bununla adeta mest olan mafya lideri, Özdil'i etiketleyerek, "Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim." açıklamasını yaptı.

Peker'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yılmaz Ağabey (Özdil) artık şundan eminim ki siz tanıdığınız olmasa da haksızlığa uğramış hiç kimseyi asla yalnız bırakmazsınız. Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim. Bu isim size yakıştığı gibi inşallah ona da yakışır."

İşte firari mafya lideri Sedat Peker'in o paylaşımı: