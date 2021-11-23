Sedat Peker, Eymür'ün talimatı ile videoları kesti!

Ergenekon sanığı, İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen Semih Tufan Gülaltay kendi Youtube kanalından açıklamalar yaptı.

Gülaltay, Eski MİT Kontr Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'e "Aynı paralel örgütün üyeleri" suçlamasında bulundu.

"Sedat'a talimat veriliyor"

Gülaltay bir iddia daha ortaya attı. Peker'in ara verdiği video serisinin Eymür'ün talimatı ile sonlandığını öne süren Gülaltay "Sedat Peker'e video çekmeyi yasaklatan Erdoğan yönetimi değil; Eymür örgütüdür. Bu net bilgidir. Sedat'a talimat veriliyor 'Bir daha video çekmeyeceksin' deniliyor" dedi.

"Ağzından şunu kaçırıyor"

Peker'in çektiği beşinci videoya değinen Gülaltay, videolara ara verilmesinin sebebi olarak şunları öne sürdü:

"Beşinci videoda Sedat ağzından şunu kaçırıyor: Benim çok muhterem bir abim var Memduh Bayraktaroğlu... Biz onun evinde Özer Çiller'le buluşurduk."

Böylece Peker'in ardından bir isim daha kameralar karşısına geçmiş oldu.