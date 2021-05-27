Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Youtube üzerinden yayınladığı paylaşımlara Cuhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

"İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız"

Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil Türkiye olduğunu anlamak için siluetlere bakmak yeterlidir." şeklinde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Süleyman Soylu hakkındaki iddialara değinmiş “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir” demişti.

Sedat Peker Defne’nin kim olduğunu açıkladı mı?

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya üzerinden “Öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı sonrası Defne Samyeli, Sedat Peker’e zehir zemberek bir açıklama yaparak karşılık verdi: "Kendisinin bahsi geçen Defne olmadığını söyleyen Samyeli, "Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım" ifadelerine yer verdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından cevap vererek, "Bahse konu olan kişi kendisi değildir, kendisinden tüm kalbimle özür dilerim" sözlerine yer verdi. Defne'nin kim olduğu ise bilinmiyor.