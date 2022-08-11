Sedat Peker' cephesinden Doğu Perinçek'in ekibine tehdit! 'Boğazında düğümlenir'

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Aydınlık gazetesi bugünkü manşet haberine firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i taşıdı.

Gazete haberin başlığında, "Sedat Peker'in FETÖ'ye 'zarif' selamı: Hiçbir cemaati hedef almadım hakim bey" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, dün akşam sosyal medya hesabından, Aydınlık'ın bugünkü manşet haberinin duyurusunu yaparak, "Sedat Peker'in duruşma salonlarında FETÖ'ye yolladığı "zarif" selamlar tek tek, belgeleriyle yarın (11 Ağustos) Aydınlık'ta yayınlanacak. Twitterlarda racon kestiğini sanan çakalların FETÖ'ye nasıl el pençe olduğunu okuyacaksınız. Aydınlıkçılarla ve gerçekle başa çıkamazsınız." dedi.

'Boğulursun'

Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanınan Emre Olur, Bursalı'yı şu ifadelerle tehdit etti:

Kırmızı yanak Özgür. Haddinden fazla büyük konuşmuşsun, dikkat et. Ağzına aldığın isim, Sayın Reis Sedat Peker'in ismi, boğazına düğümlenir, boğulursun. Kendisinin geçmişi, bugünü ve geleceği hep şerefle anılacak. Sizler ise pisliklerinizle ve kahpeliklerinizle anılacaksınız.



