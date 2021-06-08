Sedat Peker bu kez de muhalefeti mi tehdit etti? Sedat Peker neden muhalif isimleri tehdit etti?

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden video paylaşımında bulunmaya devam ediyor. Organize suç elebaşı Peker, şimdiye kadar 9 video yayınladı. Sedat Peker yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar başta olmak üzere bazı isimleri ve kurumlara ilişkin iddialarda bulunuyor. Cumuhrbaşaknı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in videolarınındaki asl hedefin Türkiye olduğunu açıklamışlardı.

Sedat Peker hangi muhalif isimleri tehdit etti?

Sedat Peker, Twitter’daki paylaşımlarında AK Parti muhalifi isimleri de tehdit ettiği görüldü. Sedat Peker, paylaşımında “Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz, eyvallah. Ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz. Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın.” diyerek muhalif diye tabir ettiği isimleri tehdit ettiği görüldü.