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Gündem Sedat Peker bu kez de muhalefeti mi tehdit etti? Sedat Peker neden muhalif isimleri tehdit etti?
Gündem

Sedat Peker bu kez de muhalefeti mi tehdit etti? Sedat Peker neden muhalif isimleri tehdit etti?

Sedat Peker kim hakkında konuştu? Sedat Peker hangi muhalifi tehdit etti? Organize suç elebaşı Sedat Peker son paylaşımında AK Parti karşıtı isimleri de tehdit etti. Sedat Peker, her videosunda çakma solcular sözünü söylüyordu. Sedat Peker neden muhalif isimleri tehdit etti? Sedat Peker muhalif hangi isimleri tehdit etti?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:12:00 - 2021-06-09 09:29:11
Sedat Peker bu kez de muhalefeti mi tehdit etti? Sedat Peker neden muhalif isimleri tehdit etti?

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden video paylaşımında bulunmaya devam ediyor. Organize suç elebaşı Peker, şimdiye kadar 9 video yayınladı. Sedat Peker yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar başta olmak üzere bazı isimleri ve kurumlara ilişkin iddialarda bulunuyor. Cumuhrbaşaknı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in videolarınındaki asl hedefin Türkiye olduğunu açıklamışlardı. 

Sedat Peker hangi muhalif isimleri tehdit etti?

Sedat Peker, Twitter’daki paylaşımlarında AK Parti muhalifi isimleri de tehdit ettiği görüldü. Sedat Peker, paylaşımında “Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz, eyvallah. Ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz. Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın.” diyerek muhalif diye tabir ettiği isimleri tehdit ettiği görüldü.

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Yorumlar

Mehmet İSLAMİ

Yahu bir düzenbazın müfterinin hezeyanlarını nasıl ka'le alıyorda reklamını yapıyor kendisini bu türk müslüman zanneden hergelenden süzmeler aklım fikrim almıyor Devleti muhatab ediyor asil soyluları muhatab ediyorsunuz o gafillerde siz süzmelerin tuzağına basıp yakalanıyorlar ve dolandırıcı ile muhatab olup muhatab alıyorlar zilletin daniskasınıirtikap ediyorlar sayednizde ey süzme asiller milliyeti gayri sahih romalı nesiller
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Nihal

Muhalefet sedat peker ile yatar kalkar oldu ama benim hoşuma giden Koç a da çattı oh olsun.Şimdi muhalefet ne yapacak? Haydi Koç Koş CHP ye oy ver nede olsa HDP li
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