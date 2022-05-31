Sedat Peker aylar sonra ilk kez fotoğraf paylaştı

Twitter hesabından farklı kullanıcıların mesajlarını retweet ederek Türkiye karşıtı propagandasını sürdüren firari mafya elebaşısı Sedat Peker, aylar sonra ilk kez bir fotoğraf paylaşımında bulundu.

Youtube kanalından yayınladığı ilk videolarla muhalefete umut ışığı olan ancak söylemleri karşılıksız olunca balonu çabuk sönen Sedat Peker, Instagram hesabından eşi ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Eşi ile olan fotoğrafını paylaştı

Eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Sedat Peker, paylaşımlarının altına "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

Özge Peker ise Sedat Peker'in paylaşımının altına "Seninle her şeye varım ben" yorumunda bulundu.

Peker'in paylaşımı şu şekilde: