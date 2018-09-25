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Sedanur soruşturmasında yeni gözaltı

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin, İstanbul'da bir televizyon programında çelişkili beyanlarda bulunan H.U isimli kişi gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 16:27
Sedanur soruşturmasında yeni gözaltı

Alınan bilgiye göre, Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'a gelerek bir televizyon programına katılan ve Güzel'in ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen H.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kars'a gönderildi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı.

JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:27
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. sedanur güzel
  4. kars Sedanur güzel

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  • meçulmeçul40 dk önce
    asın bu şerefsizleri gerekirse bunların cellatı ben gönüllü olarak olurum
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