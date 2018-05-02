Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:05
Söz konusu takvime göre Yurtiçi Seçmen Kayıt Sorgulama İşlemleri 2 Mayıs 2018 Tarihinde başlıyor. 12 Mayıs Tarihine Kadar Seçmen Kayıtlarınızı www.ysk.gov.tr adresinden, bağlı bulunduğunuz muhtarlıklardan veya e-devlet kapısından kontrol edebilirsiniz.
Seçmen Bilgilendirme Hizmeti
Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde;
seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.
Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Yurtdışı Seçmenler… Ne Zaman oy kullacak?
Yurt İçi Seçmen Sorgulama
Çağrı Merkezi : +90 444 99 75 Çalışma Saatleri (TSİ) : 09: 00 – 18: 00
Askı Süresi: 2 Mayıs 2018 Çarşamba (TSİ: 8: 00) – 12 Mayıs Cumartesi (TSİ: 17: 00)
Yurt İçi Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi
22 Mayıs 2018 Salı
Oy Verme Günü
24 Haziran 2018 Pazar (TSİ: Saat: 8: 00 – 17: 00)
Yurt Dışı Seçmen Sorgulama
Çağrı Merkezi: +90 444 99 75 (bazı ülkelerden +90 312 alan kodu ile arama yapılmaktadır)
Çalışma saatleri 09: 00-18: 00
Oy Kullanılacak Gümrük Kapılarının ve Yurt Dışı Temsilciliklerin ilan edilmesi
30 Nisan 2018 Pazartesi
Askı Süresi: 2 Mayıs 2018 Çarşamba (TSİ: 8: 00) – 12 Mayıs Cumartesi (TSİ: 17: 00)
Oy Kullanılacak Temsilcilik, Tarih Aralığı ve Yer Bilgilerinin İlanı
22 Mayıs 2018 Salı
Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi
22 Mayıs 2018 Salı
Gümrük Kapılarında ve Yurt Dışı Temsilciliklerde Oy Verme İşlemine Başlanması
7 Haziran 2018 Perşembe
Yurt Dışı Temsilciliklerde Oy Verme İşleminin Sona Ermesi
19 Haziran 2018 Salı
Gümrük Kapılarında Oy Verme İşleminin Sona Ermesi
24 Haziran 2018 Pazar Saat: 17: 00
https://www.teknotalk.com/yurtici-secmen-sorgulama-nasil-yapilir-oy-kullanabilir-miyim-63529/
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