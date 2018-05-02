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Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:05
Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Söz konusu takvime göre Yurtiçi Seçmen Kayıt Sorgulama İşlemleri 2 Mayıs 2018 Tarihinde başlıyor. 12 Mayıs Tarihine Kadar Seçmen Kayıtlarınızı www.ysk.gov.tr adresinden, bağlı bulunduğunuz muhtarlıklardan veya e-devlet kapısından kontrol edebilirsiniz.

Seçmen Bilgilendirme Hizmeti

Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde;

seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Yurtdışı Seçmenler… Ne Zaman oy kullacak?

Yurt İçi Seçmen Sorgulama 

Çağrı Merkezi : +90 444 99 75 Çalışma Saatleri (TSİ) : 09: 00 – 18: 00

Askı Süresi: 2 Mayıs 2018 Çarşamba (TSİ: 8: 00) – 12 Mayıs Cumartesi (TSİ: 17: 00)

Yurt İçi Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi

22 Mayıs 2018 Salı

Oy Verme Günü 

24 Haziran 2018 Pazar (TSİ: Saat: 8: 00 – 17: 00)

Yurt Dışı Seçmen Sorgulama

Çağrı Merkezi: +90 444 99 75 (bazı ülkelerden +90 312  alan kodu ile arama yapılmaktadır)
Çalışma saatleri 09: 00-18: 00

Oy Kullanılacak Gümrük Kapılarının ve Yurt Dışı Temsilciliklerin ilan edilmesi

30 Nisan 2018 Pazartesi
Askı Süresi: 2 Mayıs 2018 Çarşamba (TSİ: 8: 00) – 12 Mayıs Cumartesi (TSİ: 17: 00)

Oy Kullanılacak Temsilcilik, Tarih Aralığı ve Yer Bilgilerinin İlanı

22 Mayıs 2018 Salı

Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi

22 Mayıs 2018 Salı

Gümrük Kapılarında ve Yurt Dışı Temsilciliklerde Oy Verme İşlemine Başlanması

7 Haziran 2018 Perşembe

Yurt Dışı Temsilciliklerde Oy Verme İşleminin Sona Ermesi

19 Haziran 2018 Salı

Gümrük Kapılarında Oy Verme İşleminin Sona Ermesi 

24 Haziran 2018 Pazar Saat: 17: 00

https://www.teknotalk.com/yurtici-secmen-sorgulama-nasil-yapilir-oy-kullanabilir-miyim-63529/

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:05
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı
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  4. Çarşamba
  5. Posta
  6. Söz
  7. Ysk
  8. HABERLER

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