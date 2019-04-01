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Seçmen o başkanı sandığa gömdü

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri öncesinde İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, “Bana oy vermeyenin Müslümanlığından şüphe ederim” demişti seçimi kaybetti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:06
Seçmen o başkanı sandığa gömdü

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri öncesinde İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, “Bana oy vermeyenin Müslümanlığından şüphe ederim” demişti seçimi kaybetti.


31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde daha önce İYİ Parti’de olan Gülşehir Belediyesi yapılan seçimlerin ardından AK Parti’ye geçti. İYİ Partili Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçimlerin öncesinde partililere seslenen Arısoy, kendisine oy vermeyenlerin günah işleyeceğini ve oy vermeyenlerin Müslümanlığından şüphe duyacağını söylemişti.


İşte o belediye başkanı Vahdi Arısoy 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 2970 oy alarak belediye başkanlığını,3 bin 765 oy alan AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi’ye kaptırdı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:06
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