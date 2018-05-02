Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

12 MAYIS'A KADAR ASKIDA KALACAK

Listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak.