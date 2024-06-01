Seçmen AK Parti yönetiminde köklü bir değişiklik mi istiyor? İşte çarpıcı anketin sonuçları

Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde değişim sinyalleri verdiğini yazdı. Optimar'ın çok kısa bir süre önce tamamlanan anketinden bazı çarpıcı sonuçları köşesine taşıyan Fırat, seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun AK Parti'de değişiklik istediğini ifade etti. ​​Fırat, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Değişim sinyalini bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi; iki il başkanı değişti ancak devamı gelecek mi, gelecekse boyutu ne olacak, en merak edilen konulardan biri.

22 yıllık iktidarın yenilenmeye ihtiyaç duyması ve bunun zorunlu hale gelmesi olağan. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisine yönelik yaptığı “vatandaşa dokunmama, kibir” eleştirileri de diğer nedenler. AK Parti seçim sonuçlarını, değişimi, atılacak adımları değerlendirdiği bir sürece girdi. AK Parti kampında bu sürecin önemli ipuçları ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan adım atmadan önce çok sayıda araştırma yaptırır, çeşitli kesimlerden görüş alır, dinler ve bu adımları da sürece yayarak atar. Şimdi de ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ’

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Çok kısa bir süre önce tamamlanan, yani bu ayın 25’inde tamamlanan Optimar Araştırma ve Danışmanlık AŞ’nin anketi, partideki araştırmalarla bu başlıkta önemli ölçüde uyuşuyor. Optimar 26 ilde farklı yaş aralıkları ve mesleklerden 2 bin kişi ile hibrit bir anket yaptı. Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna yüksek çıkan yanıtlar açısından baktığımızda sonuç şöyle:

- Yüzde 61.6 ekonomi

- Yüzde 7.3 her şey sorun

- Yüzde 6.3 Suriyeliler ve düzensiz göçmenler

- Yüzde 5.9 adalet...

(...)

Peki AK Parti’de nasıl bir değişim olmalı? Önce Optimar’ın son anketi ile devam edeceğiz. Optimar bu başlığı ikiye ayırarak, “Parti yönetiminde değişiklik”, ”kabinede değişiklik” olarak inceledi. Buna göre...

AK PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLMALI MI?

- Yüzde 84.1 evet

- Yüzde 15.9 hayır

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLMALI MI?

- Yüzde 75.1 evet

- Yüzde 24.9 hayır

PEKİ, PARTİDE NE KONUŞULUYOR?

AK Parti’de vatandaşın “yerel seçimle” ana politikayı ve merkezi yönetimi değiştirmeden tepkisini gösterdiği tespiti yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm yetkili kurulların ardından ve ayrıntılı incelemenin ardından; kırmadan, dökmeden, yavaş yavaş bir yenileme sürecini yürüteceği belirtiliyor. (...)"