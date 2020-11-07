Seçimlerle uğraşan ABD'de koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD’de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni vaka tespit edilmesiyle pandeminin başından bu yana ülkede en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

ABD'de gündem başkanlık seçimleri olsa da koronavirüs vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması ülkede tedirginliğe neden oldu.

Koronavirüs gölgesinde yapılan seçimlerde uzun kuyruklar ve kalabalık grupların bir araya gelmesi salgının en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı

ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1210 kişi koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Trump yönetimi koronavirüs mücadelesini sürdürecek

Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti.

Koronavirüse rağmen ABD'de halkın sokağa dökülmesi salgın sürecini giderek zorlaştırıyor.

New York ölü sayısında ilk sırada

Ülkede en çok vaka 997 bin 916 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 958 bin 878 vakayla California ve 827 bin 380 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 770 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 419 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 614 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.