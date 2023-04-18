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Medya Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"
Medya

Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"

Yeniakit Publisher
2023-04-18 15:17:00 - 2023-04-18 15:27:44
Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, ebeveynler ve çocukları arasında kuşak çatışması yerine oy çatışması yaşandığını belirterek, " 'Seni evlatlıktan reddederim' diyen aileler var. Çok trajikomik değil mi?" dedi.

 

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, ebeveynler ve çocukları arasında kuşak çatışması yerine oy çatışması yaşandığını belirterek, " 'Seni evlatlıktan reddederim' diyen aileler var. Çok trajikomik değil mi?" dedi. 

Aydemir, bugünkü yazısının "Kuşak çatışması yerine oy çatışması" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Seçimin en can alıcı başlıklarından biri de ilk kez oy kullanacak 5 milyon seçmenin tercihini ne yönde kullanacağı...

Kamuoyu yoklamaları gençlerin siyasi tercihlerinde yeni ve farklı şeyler aradıklarını gösteriyor. Gençlerin önemli kesimine hitap edebilen Muharrem İnce’nin bu çıkışının seçime kadar devam etmeyeceği belirtiliyor.
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Beyannamelerinde gençlere özel vaatlere yer veren partiler ve adaylardan bu gençleri yakalayabilenin yarışı önde tamamlama olasılığı yüksek...

Hanelerde geçmiştekinin tersi bir durum yaşanıyor. Daha önce evlatlar, anne babalarını oy tercihi konusunda ikna etmeye çalışırken, şimdi ebeveynler çocuklarını ika etmeye çalışıyor. Ebeveynler, evlatlarını, duygusal ya da günlük reflekslerle değil mantıklı ve akılcı tercih yapmaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Kuşak çatışması yerini oy tercihi çatışmasına bırakmış gibi görünüyor. Bu konuda birçok örnekle karşılaştım. 'Seni evlatlıktan reddederim' diyen aileler var.

Çok trajikomik değil mi?"

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