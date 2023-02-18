Seçimlerle ilgili flaş iddia! Cumhurbaşkanı'na iletildi
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçim tarihi tartışmaları hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçim tarihi tartışmaları hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Balbay, "Sızan bilgilere göre YSK ön çalışmasını tamamladı, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardı. Bu değerlendirmesini Cumhurbaşkanlığı’na iletti" ifadesini kullandı.