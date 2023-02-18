  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Seçimlerle ilgili flaş iddia! Cumhurbaşkanı'na iletildi
Medya

Seçimlerle ilgili flaş iddia! Cumhurbaşkanı'na iletildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçim tarihi tartışmaları hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:26:00 -
Seçimlerle ilgili flaş iddia! Cumhurbaşkanı'na iletildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlayan seçim tarihi tartışmaları hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Balbay, "Sızan bilgilere göre YSK ön çalışmasını tamamladı, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğu kanısına vardı. Bu değerlendirmesini Cumhurbaşkanlığı’na iletti" ifadesini kullandı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23