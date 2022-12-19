Seçimlerle ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Melih Altınok, seçim tarihine dair bomba bir iddiayı ortaya attı. "Sordum soruşturdum, kaynaklarım olası seçim tarihleri arasında 14 Mayıs'ın öne çıktığı konusunda hemfikirler. Haziran'da yurt içi ve dışı seyahatlerin arttığını dolaysıyla mümkün olduğunca çok seçmenin katılımını sağlamak üzere böyle bir takvimi tercih ettiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı, şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CNN Türk'ten Dicle Canova'ya verdiği röportajda 2023 seçim tarihiyle ilgili olasılıkları daralttı:

"Seçim nisandan sonra olacak. Daha evvel yaptığımız kanundan istifade edebilmemiz için nisan ayını geçmemiz gerekiyor. Haziranla mayıs arasında bir aylık fark var. Mayısa gelmesi çok lüzumlu sebeplerle olacaktır. Ona da erken seçim denmez. Erken seçim bir yıl, bir buçuk yıl, altı aydır. Birkaç hafta olabilir ama mayısta yapmak ile haziranda yapmak arasında bir fark yok. Şu an net bir şey olmadığı için bir şey söylemeyeceğim. Ama birkaç hafta öne gelebilir gelirse de."

Sordum soruşturdum, kaynaklarım olası seçim tarihleri arasında 14 Mayıs'ın öne çıktığı konusunda hemfikirler.

Haziran'da yurt içi ve dışı seyahatlerin arttığını dolaysıyla mümkün olduğunca çok seçmenin katılımını sağlamak üzere böyle bir takvimi tercih ettiklerini söylüyorlar.

Bakalım yıllardır erken seçim diye tutturan, sandıklar ufukta belirince de iki üç haftalık öne çekmeye bile "baskın seçim yapacaklar" diye itiraz eden kafası karışık muhalefetimizin son kararı ne olacak?

Saraçhane'de toplanıp bu kez de "Seçime hayır. Erdoğan yarışa giremez" diye miting yaparlarsa şaşırmayın.

Tabii Kemal Beyin yurt dışı seyahat takvimine denk getirebilirlerse."