Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, T24 canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Üniversite yıllarından beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir ilişkisi olan gazeteci Fehmi Koru, T24 canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarını takip ettiğini dile getiren Koru, "Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak" dedi.

"Bir oluşum söz konusu olacak"

Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarının takip ettiğini söyleyen Koru, "Beklentiler istikametinde hareket edecekler. Netice itibari ile bu insanlar seçimden şu çıkarsa bunu yaparız gibi değerlendirme yapmıyorlar. Belli bir ilkeler etrafında buluşmaya çaba gösteriyorlar. Sadece geçmişte AK Parti içinde siyaset yapmış insanlar değil, sadece belli kesimin olacağı değil geniş çerçevesi var. Belirli bir takvim yok. Bundan sonraki dönem daha çok adlarını duyulacak gibi gözüküyor. Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak." diye konuştu.