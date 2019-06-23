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Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

Gazeteci Fehmi Koru, İstanbul seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 22:09
Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan olay Abdullah Gül açıklaması!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, T24 canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Üniversite yıllarından beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir ilişkisi olan gazeteci Fehmi Koru, T24 canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarını takip ettiğini dile getiren Koru, "Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak" dedi.

"Bir oluşum söz konusu olacak"

Gül'e yakın isimlerle seçim sonuçlarının takip ettiğini söyleyen Koru, "Beklentiler istikametinde hareket edecekler. Netice itibari ile bu insanlar seçimden şu çıkarsa bunu yaparız gibi değerlendirme yapmıyorlar. Belli bir ilkeler etrafında buluşmaya çaba gösteriyorlar. Sadece geçmişte AK Parti içinde siyaset yapmış insanlar değil, sadece belli kesimin olacağı değil geniş çerçevesi var. Belirli bir takvim yok. Bundan sonraki dönem daha çok adlarını duyulacak gibi gözüküyor. Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:09
  1. Fehmi Koru
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 26 dk önce
    Biz yanlış yapmışız haçla mücadele etmişiz boynunda haçı taşıyan yanımızda onu görmemişiz
  • fikretfikret33 dk önce
    şahsimesölüyorum allah ömür verdiği mütdetçe reiste başkasına oy vermem bazıları gibi biz pazara kadar değil mezara kadar diye 80 milyonun karşısında söyleyip sözünde durmayanlara inat mezara kadar oyum baş komutanın kurtlar dumanlı havayı severde inşallah ağızları boşa gelirevdeki hesap çarşıya uymaz bunu bilin
  • CananCanan33 dk önce
    İnsanların isimlerini afişe edip burada hedef gösteriyorsunuz. Kardeşi kardeş'e düşman ediyorsunuz. İsteyen istediğini içer size mi kaldı ayıplamak laf etmek. Hani herkese saygı?
  • KararKarar35 dk önce
    İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.
  • Kapadokyalı Kapadokyalı 36 dk önce
    Abdullah Gül ve ekibi önce ailesine reis seçilsin
  • BirolBirol39 dk önce
    Kuracağınız parti chpyi iktidara taşıyacaktır. Sağ oylar bölünecektir. Bunun vebalini de düşünmek lazım.
  • Sina SALIKSina SALIK48 dk önce
    akparti artık kurtarılamaz. yeni oluşum şart. bence cehapenin kazanması iyi oldu bu sayede eğer yolsuzluk yaparlarsa ve türbanlı inançlı insanlara karşı eski tavırlarına dönerlerse akparti yada yerine geçecek yeni oluşum için güzel bir koz olur. bekleyip göreceğiz. her şeyde bir hayır aramak gerekir. akparti bunu haketmişti. kendilerine çeki düzen verirler artık. bunun için iyi bir fırsat.
  • MardinliMardinli49 dk önce
    Ben bir vatandaş bunu bu hayinlardan bekliyordum.Hedefleri akparti yi parçalamaktır belkide birkaç çürük millet vekili arkalarına alabilirler.Maksatları türkiye kalkınmasın ve iki bin yirmi üçe ulaşmasın .Bu hedefi onlara dışardan çiziliyor ona göre hareket ediyorlar Allah korusun bu planı başarıya ulaşırsa kayib edecek olan türkiyedir.Zaten bunların dertleri ağaları razı etmektir.Türkiye zarar görür veya görmez onların omurlarından değil
  • Emine Altin Emine Altin 49 dk önce
    Rabbim arkadan vuranlara firsat vermesin
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 1 sa önce
    Yok olsun senin gibi dava arkadaşı sen değilmişim kardeşim diyen arkadaşını yolda bırakan yazıklar olsun senin gibi kişilere
  • metin soykanmetin soykan1 sa önce
    Bir türlü çıkamıyor delikanlı gibi.bu millet kendisinin boyunun düşünü iyi biliyor da.anlaşılan o ki kendisi millet beni bi ölçsün boyum ne kadarmış diyor.Ben soyliyeyim.yine kısa çıkacak.kısa ve güdük.
  • alpagualpagu1 sa önce
    :) gider hdp ye veririm de size vermem.....eeee ne olacak...kan kokusu suya yayıldı....artık ne saldırır tahmin edebilirsiniz....yazık oldu....
  • BekirBekir1 sa önce
    Sinsi apo gel bakalım gel....Sıradan bir muslumanim ..Seçim zamanı fanatık değilim görüşlerime kim yakın ona oy veririm.Parti kur meydana cık seçimlere gir SANA OY VERIRSEM ADAM DEGILIM IKI YUZLU SINSI....
  • DermanDerman1 sa önce
    Fehmi koru sizden olsa koy heyeti olur sayin gul akp oylari ile yukseldi saniyorki buna sebeb kendi.
  • Kanmaz Kanmaz 1 sa önce
    Hainler çıktı sahneye 1000 oyum olsa 1 tanesini vermem
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 1 sa önce
    Zaten bunu bekliyorlardı Şerefsiz Domuz Döllemeleri.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    Ey..Fehmi..koru..Sen..Abdullah..Gül.'ün..ayakçısı..mısın..söyle..Bırak..Kendi..açıklasın..Sen..ve..Patronun..Gül..her..halde..seçim..sonucundan..fazla..ümitlendiniz..Sadece..Yaprak..döktük..Dört..sene..sonraki..seçimde..öyle..bir..geleceğiz..ki..Sesleri..çok..çıkan..Siyonist..KOCH..ve..avanesi..ile..GİZLİ..SİYONİSTLER..tarihin..çöp..tenekesindeki..yerlerini..alacaklar..SİZİ..FIRSATÇILAR..SİZİ..SEÇİM..GÜNÜ..BU..AÇIKLAMA.DA..NESİ..OLUYOR..BARİ..BİR..İKİ..GÜN..BEKLESEYDİNİZ..Siyaset..AKBABALARI..yuh..
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    şimdi tim çiyanlar yeryüzüne çıkacak. amerika ve israilin düşüremediğ tek ülke türkiye kaldı. bunu dıştan yapamayacağına göre içten yapacakalar. ve malesef içimizde bazı mal sürüleri bu nu yedi. çünkü işkembeleri aç haram yeemediler mi doymuyorlar. hainlik kanlarında var. şerefsizlik hücrelerine işlemiş.
  • FadikFadik1 sa önce
    Allah belasını versin inşallah gül denilen o şeytan paganist rockefeller ve rothschild şeytanlarının kuklasına,allah fırsat vermesin
  • ChnChn1 sa önce
    Pusuya yatan çakallar erken ulumaya başladılar anlaşılan...

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