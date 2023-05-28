Seçimleri Erdoğan kazandı geleneksel Fatih Portakal suratı da geldi!

Türkiye bugün cumhurbaşkanını seçmek içimn sandık başına gitti. Sandıkların büyük oranda açılmasıyla birlikte seçimlerin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Tarihi seçimlerin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu pohpohlayan muhalefet medyası da büyük bir üzüntü yaşadı.

Fatih Portakal'ın suratı yine asıldı

FOX TV'deyken İsmail Küçükkaya ile birlikte yaptığı seçim yayınlarında 'moraran' surat ifadesi dalga konusu olan Fatih Portakal'ın suratı yine aynı ifadeyi aldı.

FOX artığı Fatih Portakal, Sözcü TV'deki seçim yayınına bu kez yeşil kravatıyla heyecanlı bir şekilde başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Morali bozuldu yine dalga konusu oldu

Neşeli bir şekilde sandıkların açılmasını bekleyen Portakal'ın morali sandıkların açılmasıyla bozulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkmasıyla birlikte yüzü tamamen düştü.

Fatih Portakal'ın mutsuz ve umutsuz halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Fatih Portakal'ın daha önce FOX'ta İsmail Küçükkaya ile yaptığı seçim özel yayını...