  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Seçimleri Erdoğan kazandı geleneksel Fatih Portakal suratı da geldi!
Medya

Seçimleri Erdoğan kazandı geleneksel Fatih Portakal suratı da geldi!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:58:00 - 2023-05-28 21:01:49
Seçimleri Erdoğan kazandı geleneksel Fatih Portakal suratı da geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğine inanarak Sözcü TV'deki programına neşeli başlayan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha hezimete uğramasının ardından her seçimde olduğu gibi ekranlara yansıyan surat ifadesi dalga konusu oldu.

Türkiye bugün cumhurbaşkanını seçmek içimn sandık başına gitti. Sandıkların büyük oranda açılmasıyla birlikte seçimlerin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

 

Tarihi seçimlerin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu pohpohlayan muhalefet medyası da büyük bir üzüntü yaşadı.

Fatih Portakal'ın suratı yine asıldı

FOX TV'deyken İsmail Küçükkaya ile birlikte yaptığı seçim yayınlarında 'moraran' surat ifadesi dalga konusu olan Fatih Portakal'ın suratı yine aynı ifadeyi aldı.

FOX artığı Fatih Portakal, Sözcü TV'deki seçim yayınına bu kez yeşil kravatıyla heyecanlı bir şekilde başladı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Morali bozuldu yine dalga konusu oldu

Neşeli bir şekilde sandıkların açılmasını bekleyen Portakal'ın morali sandıkların açılmasıyla bozulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkmasıyla birlikte yüzü tamamen düştü.

Fatih Portakal'ın mutsuz ve umutsuz halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Fatih Portakal'ın daha önce FOX'ta İsmail Küçükkaya ile yaptığı seçim özel yayını...

CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana
CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana

Gündem

CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana

Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

Gündem

Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

Mustafa Şentop'tan seçimlerle ilgili açıklama
Mustafa Şentop'tan seçimlerle ilgili açıklama

Gündem

Mustafa Şentop'tan seçimlerle ilgili açıklama

Seçim sonuçlarına iş dünyasından ilk yorumlar
Seçim sonuçlarına iş dünyasından ilk yorumlar

Ekonomi

Seçim sonuçlarına iş dünyasından ilk yorumlar

Seçimi bir kez daha kaybeden Kılıçdaroğlu fena tiye alındı! 'Ben Kemal yine gelemedim'
Seçimi bir kez daha kaybeden Kılıçdaroğlu fena tiye alındı! 'Ben Kemal yine gelemedim'

Siyaset

Seçimi bir kez daha kaybeden Kılıçdaroğlu fena tiye alındı! 'Ben Kemal yine gelemedim'

Seçim sonuçlarını gören firari FETÖ'cülerin yüzleri düştü
Seçim sonuçlarını gören firari FETÖ'cülerin yüzleri düştü

Gündem

Seçim sonuçlarını gören firari FETÖ'cülerin yüzleri düştü

Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı
Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Gündem

Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Meral Akşener'den flaş karar" target="_blank">
Seçim sonuçları şekillenirken Meral Akşener'den flaş karar
Seçim sonuçları şekillenirken Meral Akşener'den flaş karar

Siyaset

Seçim sonuçları şekillenirken Meral Akşener'den flaş karar

Sözcü, seçim sonucunu böyle ilan etti: Adam yine kazandı
Sözcü, seçim sonucunu böyle ilan etti: Adam yine kazandı

Gündem

Sözcü, seçim sonucunu böyle ilan etti: Adam yine kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23