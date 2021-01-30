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Siyaset Seçimlere hangi partiler girecek? Hangi partiler seçime giremeyecek?
Siyaset

Seçimlere hangi partiler girecek? Hangi partiler seçime giremeyecek?

Hangi partiler seçime girebilir son durum | Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlere girecek olan partilere ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda 17 partinin seçime katılma yeterliliği bulunduğu açıklandı. Peki, hangi partiler seçimlere katılabilir? Yeni partiler seçimlere girebilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:01:00 -
Seçimlere hangi partiler girecek? Hangi partiler seçime giremeyecek?

30 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de son derece önemli kararlar yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu seçimlere katılabilecek partileri belirledi. Peki, hangi partiler seçimlere katılabilir?

Seçimlere hangi partiler girecek? Hangi partiler seçime giremeyecek?

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

Kararda bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.

Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği kaydedildi.

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