Seçimlere 23 gün kala son seçim anketi! 5 kritik büyükşehirde flaş sonuç

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 1-7 Mart 2019 tarihleri arasında 5 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'yı alırken Van'da ise HDP önde.

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

AK Parti, Erzurum'u rahat kazanıyor

Araştırmada, vatandaşa "Bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 56,4'lük kesim AK Parti'nin adayıMehmet Sekmen, yüzde 26,5'lik kesim "İYİ Parti'nin adayı Mahmut Uykusuz" dedi.

Hatay'da AK Parti'nin adayı önde

"Bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" sorulan vatandaşlardan yüzde 43,7'lik kesim AK Parti'nin adayı İbrahim Güler, yüzde 40,8'lik kesim ise "CHP'nin adayı Lütfü Savaş" dedi. Hatay'da yüzde 14,6'lık kararsız seçmenin tercihine göre seçim şekillenecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta AK Parti önde

"Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" sorulan vatandaşlardan yüzde 45,2'lik kesim AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzde 37,6'lık kesim ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği " Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri" dedi.

Kahramanmaraş'taki anket çalışmasında AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün yüzde 58,2, CHP'nin adayı Ali Öztunç'un ise yüzde 24,1 oy alacağı öngörüldü.

Van'da HDP adayı önde

Van'da ankete katılanların yüzde 42,5'i tercihini HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Necdet Takva'yı tercih edenler ise yüzde 34,2 olarak belirlendi.