"Seçimlerden sonra 427 belediyeye soruşturma yapıldı"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anayasanın 127. maddesi gereğince; merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari gözetim yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Çataklı, bakanlığın bu yetkisini; mahalli idarelerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak yoluyla, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörleri eliyle kullandığını anımsattı.

'2020'de belediyelere 5 özel teftiş yapıldı'

Çataklı, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlıkları tarafından, belirli dönemlerde planlı olarak yapılan teftiş ve denetimlerin dışında, Bakanlığa ulaşan ihbar ve şikâyetlerin yoğunluğu ve mahiyetlerinin de göz önüne alınarak, belli tarih aralıklarını veya belli konuları içeren özel teftiş programlarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede; 2019-2020 yıllarında; belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 221'inin AK Parti, 59’unun CHP, 33’ünün HDP, 51’nin MHP, 10’nun Saadet Partisi, 7’sinin İYİ Parti, 4'ünün BBP, 2’sinin DP, 1’inin DSP ve 1'nin de bağımsız olduğu görülmektedir.

2019 yılında belediyelerde yapılan 107 özel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 45'inin AK Parti, 26'sının CHP, 17'sinin HDP, 2'sinin SP, 1'inin İYİ Parti, 12'sinin MHP, 1'inin BBP, 1'inin DSP ve 2'sinin bağımsız olduğu anlaşılmaktadır.

2020 yılında ise belediyelerde yapılan 5 Özel Teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 1'inin AK Parti, 2'sinin HDP, 1'inin İYİ Parti ve 1'inin de görevlendirme yapılan belediye olduğu tespit edilmiştir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda; 190'nın AK Parti, 126'sının CHP, 34'ünün HDP, 51'ini MHP ve 26'sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir."