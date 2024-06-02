Seçimlerden önce o sorun için adeta davul zurna çalan Yeniden Refah Partisi'ne bak sen! Fatih Erbakan, her mikrofon bulduğunda zırt pırt bunu söylüyor

Murat Özer, sürü halinde sokaklarımızda gezen başıboş köpek sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifine, peşin hükümlü bir şekilde burun kıvıran muhalefeti eleştirdi. CHP ile birlikte, seçimlerden önce başıboş köpek sorunu için adeta davul zurna çalan Refah Partisi'nin durumuna da tepki gösteren Özer, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet partisi lideri Özel'i makamında kabul etmesiyle başlayan sürecin Türkiye'deki gerilimi azaltacağına dair herkes umutlanmıştı. Haziranda gerçekleşecek iade-i ziyaret bu umutları belki artırabilir ama ülkedeki başıboş muhalefet sorununa merhem olur mu bilmiyorum.

Sürü halinde sokaklarımızda gezen köpekler çocuklarımıza saldırıyor, yaralıyor hatta ölümlerine sebep oluyor. Bu ciddi bir sorun değil mi? Elbette, hem de çok ciddi. Hükümet bu sorunun çözümü için bir yasa teklifi hazırlığı sürdürüyor. Tüm partilere, STK'lara, sendikalara, din adamlarına, hukukçulara, sanatçılara çağrıda bulunuyor: "Gelin çözüm önerilerinizi dinleyelim, birlikte çözelim" diyor.

Meclis'te bulunan siyasi partilerin birinci vazifesi yasama faaliyeti değil mi? Oysa daha kanun teklifi ortaya çıkmadan, yargılayıp hükmü vermiş durumdalar. Kimisi iktidarı "zaten siyasal İslamcılar hayvan düşmanı, itlaf edecekler" diyerek suçluyor, kimisi "bu kadar köpek bakılmaz, iktidar çocuklara gidecek parayı köpeklere yedirecek" diyor. Peki, sizin çözüm için bir öneriniz var mı?

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Sorunu çözmesi gereken yerel yönetimler değil mi? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler yıllardır CHP tarafından yönetilmiyor mu? Ne yaptınız şimdiye kadar? Başıboş bıraktık.

Seçimlerden önce başıboş köpek sorunu için adeta davul zurna çalan Refah Partisi'nin durumu daha da beter. Erbakan'ın her mikrofon bulduğunda söylediği tek söz var: "İtlaf ettirmem". İyi de iktidar böyle bir şey mi vaat etti? Erbakan için bunun bir önemi yok. Yeter ki itiraz etsin.

Oysa cumhurbaşkanı önceki gün çok açık konuştu: "Hazırlanan kanun teklifiyle bakımevi olmayan yerlerde köpek bakımevleri kurulacak, sahiplendirme kampanyaları yapılacak. Başıboş sokak köpekleri sorununu mutabakatla gidereceğiz."

İktidar isterse bir yasa teklifini Meclis'ten geçirebilecek çoğunluğa sahip. Fakat sorunu geniş bir uzlaşma ile çözmek istiyor. Bunu darbe döneminde yazılmış anayasayı değiştirmek için de öngörüyor. Muhalefet buna da direniyor. "Yeni anayasa yaptırmam" diyor.

Kimse de demiyor ki, yasa yapmayacaksanız, görevi yasama faaliyeti olan TBMM'de işiniz ne?

İktidar, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı adeta ekonomik ve siyasi bir savaş başlatmış durumda. Dünyada İsrail'e ambargo uygulayan ilk ve tek ülkeyiz. Seçimden önce ülkemizin İsrail'e silah ve askeri mühimmat sattığı yalanını söyleyecek kadar alçalıp, kirli propagandalara başvuranlar nerede şimdi? Neden dünyayı dolaşıp Türkiye'nin asil kavgasına destek istemiyorlar? Erbakan İran'dan başlayabilir turlarına mesela. Hiç olmazsa "Filistinli savaşçılara terörist diyenlere" karşı üç cümle kurabilir değil mi?

Olur mu? Sorunu çoğaltıp, üzerinde tepinmek varken, neden çözümün parçası olunsun, değil mi?"