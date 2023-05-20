Seçimlerde herkesi aldatmışlar! Büyük rezalet

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, muhalefetin, seçimlerdeki başarısızlığına kılıf olarak ürettiği söylemlerin içinin aslında ne kadar boş olduğunu ortaya koydu.

“Vatandaşa kızmaya kimsenin hakkı yok. Bazıları görevini ihmal etmiş ya da herkesi aldatmışlar” diyerek muhalefeti eleştiren Aydemir, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bakın bir haftadır ne konuşuyoruz;

“CHP içeriden hançerlendi, Truva atları yerleştirmişler. Millet İttifakı içinden özellikle İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yeterince oy çıkmadı. Hile yapıldı, ihanete uğradık, sandık güvenliği yeterince sağlanamadı. Kimine göre 20 bin, kimine göreyse 38 bin sandıkta yeteri kadar parti temsilcisi, müşahit bulundurulamadı; bazıları sandığı terk etti ya da diğer tarafa kaydı. Devlet gücüyle ve olanaklarıyla baş edemedik. Parti yetkilisi söyledi; bazı tutanaklar elimize ertesi gün ulaştı, adam çekip evine gitmiş…”

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Listeyi uzatabilirim ancak uzatmayacağım…

Bunun ardından şunu sormak vatandaşın hakkıdır:

İyi de siz demediniz mi, “1.5 yıldır hazırlanıyoruz. Bütün sandıklarda görevlimiz var. Müşahitler ve ayrıca gönüllüler var. Aplikasyonlar geliştirdik. Her okulda avukatlarımız olacak” diye…

Şimdi vatandaşa kızmaya kimsenin hakkı yok. Bazıları görevini ihmal etmiş ya da herkesi aldatmışlar.”