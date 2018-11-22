Seçimlerde AK Parti’nin oyu düşmez!

Resul Ekrem Şahan Ankara

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Özü itibariyle devam eden bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı’nın özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçimi’nde pozitif etkisi olduğu görüldü. Seçimin kendi açısından dinamikleri var. Yerel seçimlerde partiler her yerden aday çıkaracak. Çünkü yerel seçimlerde baraj yoktur. Dolayısıyla yerel seçim genel seçime benzemez. AK Parti ve MHP tabanlarından genel itibariyle toplumsal karşılık buluyorsa, aday üzerinde yoğunlaşıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti oyunda bir düşüş yok gibi

Mehmet Ali Kulat, sahada çok fazla araştırmalar yaptıklarını belirterek, “Sahada gördüğümüz kadarıyla AK Parti’de büyük bir oy düşüşü olmaz. Pek çok kişi ‘ekonomi çok kötü düşüş olur’ yorumunda bulunuyor. AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 bandında kalacağını düşünüyorum. Zaten her yerel seçim genel seçimden 2-3 puan daha aşağı olur. Bu da çok normaldir. Vatandaş büyükşehirde adaydan çok partiye oy veriyor. İlçelerde de isimleri tanıyor ve ona göre oy kullanıyor. Dolayısıyla AK Parti de ilçelerde isim bazlı çalışmalara önem veriyor” ifadelerini kullandı.

MHP’nin olduğu bölgelerde İyi Parti kilit parti!

Kulat şu öngörülerde bulundu: “Genel seçimlerde incelediğimiz sonuçlara göre AK Parti’ye kızıpta İyi Parti’ye oy verenler neredeyse yok. Ama MHP neredeyse önemli ölçüde içini İyi Parti’ye boşaltmış durumda. MHP de AK Parti’den oy almış durumda. İyi Parti ile CHP resmi olmayan bir şekilde ittifak kurdu. Kurulan bu ittifakın amacı da seçimi kazanmaktan daha çok AK Parti’ye oy kaybettirme amacı güdüyor. Dolayısıyla İyi Parti MHP’nin olduğu bölgeler açıdan kilit parti.”