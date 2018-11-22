0553 313 94 23

Seçimlerde AK Parti’nin oyu düşmez!

Gözlerin çevrildiği mart ayındaki yerel seçimler hakkında konuşan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Sahada gördüğümüz kadarıyla AK Parti’de büyük bir oy düşüşü olmaz. Pek çok kişi ‘ekonomi çok kötü düşüş olur’ yorumunda bulunuyor. AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 bandında kalacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:41
Seçimlerde AK Parti’nin oyu düşmez!

Resul Ekrem Şahan  Ankara

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Özü itibariyle devam eden bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı’nın özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçimi’nde pozitif etkisi olduğu görüldü. Seçimin kendi açısından dinamikleri var. Yerel seçimlerde partiler her yerden aday çıkaracak. Çünkü yerel seçimlerde baraj yoktur. Dolayısıyla yerel seçim genel seçime benzemez. AK Parti ve MHP tabanlarından genel itibariyle toplumsal karşılık buluyorsa, aday üzerinde yoğunlaşıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti oyunda bir düşüş yok gibi

Mehmet Ali Kulat, sahada çok fazla araştırmalar yaptıklarını belirterek, “Sahada gördüğümüz kadarıyla AK Parti’de büyük bir oy düşüşü olmaz. Pek çok kişi ‘ekonomi çok kötü düşüş olur’ yorumunda bulunuyor. AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 bandında kalacağını düşünüyorum. Zaten her yerel seçim genel seçimden 2-3 puan daha aşağı olur. Bu da çok normaldir. Vatandaş büyükşehirde adaydan çok partiye oy veriyor. İlçelerde de isimleri tanıyor ve ona göre oy kullanıyor. Dolayısıyla AK Parti de ilçelerde isim bazlı çalışmalara önem veriyor” ifadelerini kullandı.

MHP’nin olduğu bölgelerde İyi Parti kilit parti!

Kulat şu öngörülerde bulundu: “Genel seçimlerde  incelediğimiz sonuçlara göre AK Parti’ye kızıpta İyi Parti’ye oy verenler neredeyse yok. Ama MHP neredeyse önemli ölçüde içini İyi Parti’ye boşaltmış durumda. MHP de AK Parti’den oy almış durumda. İyi Parti ile CHP resmi olmayan bir şekilde ittifak kurdu. Kurulan bu ittifakın amacı da seçimi kazanmaktan daha çok AK Parti’ye oy kaybettirme amacı güdüyor. Dolayısıyla İyi Parti MHP’nin olduğu bölgeler açıdan kilit parti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:41
  1. Ankara
  2. 24 Haziran seçimleri
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat
  5. Cumhur İttifakı
  6. AK Parti
  7. MHP
  8. İyi Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.
    1. Eski yüksek yargıçların Yargıtayda..
    2. Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye..
    3. Köpeğiyle oynarken ayağını kıran avcı..
    4. Kılıçdaroğlu İnce'yi kabul etti
    5. Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar
    6. Süper Lig'de Wayne Rooney bombası!..
    7. Seçimlerde AK Parti’nin oyu düşmez!
    8. Maltepe'de sokak hayvanlarına kış..
    9. PTT akıllı pazar yerini tanıttı
    10. Adana'da FETÖ/PDY davası
    11. Evlilik kalbi koruyor
    12. Bir belediye başkan adayı da..
    13. CHP'den öğretmenler için kanun teklifi
    14. Edirne Belediye Başkanından şov
    15. Çinekop bolluğu ucuzluk getirdi
    16. AK Parti, adaylarını cumartesi tanıtacak
    17. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    18. Uyuklama isteğini böyle yenin
    19. Stokçular enselendi! Tonlarca patates..
    20. CK Enerji’den İTÜ öğrencilerine eğitim
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"