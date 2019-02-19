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Seçimlerde 17 milletvekili yarışacak

17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu.

19 Şubat 2019 Salı 20:52
Seçimlerde 17 milletvekili yarışacak

17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı oldu.

AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.

TBMM Başkanlığı koltuğunu bırakan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. AK Parti Ankara'dan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi, Aydın'da yine aynı şehrin milletvekili Mustafa Savaş'ı aday gösterdi.

CHP'de ise Bolu Belediye Başkan adayı yine aynı ilin milletvekili Tanju Özcan, İzmit Belediye Başkan adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, Ordu Belediye Başkan adayı Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

En fazla belediye başkan adayı milletvekilinin yer aldığı parti ise HDP oldu; 6 milletvekili yerel seçimlerde adaylığını açıkladı.

Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçim bölgelerinden aday oldu.

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:52
  1. Van
  2. Ordu
  3. Kars
  4. Bolu
  5. İstanbul
  6. Balıkesir
  7. Kocaeli
  8. Diyarbakır
  9. AK Parti
  10. Samsun
  11. Kayseri
  12. İzmit
  13. Bursa
  14. Bingöl
  15. Ankara
  16. İzmir
  17. Kahramanmaraş
  18. Aydın
  19. Çankaya
  20. Binali Yıldırım
  21. Adana
  22. Osmangazi
  23. Hürriyet
  24. Mehmet Öz
  25. Mehmet Özhaseki
  26. İsmail Koncuk
  27. Tanju Özcan
  28. İsmail Ok

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