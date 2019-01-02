Seçimler öncesi CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Ankara Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen ilan edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmemesinin açık bir anayasa ihlali olduğunu söyledi. Emir, bu ihlali Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini belirtti.

"Açık bir anayasa ihlali"

T24'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Anayasa'ya aykırı hareket ettiğini savunan CHP'li Emir, şu şekilde konuştu:

"Anayasa'nın 94. Maddesinin son paragrafı açık bir biçimde Meclis başkan ve başkanvekillerine partilerinin siyasi faaliyetlerine katılmasını yasaklamış durumda. Anayasa tüm normların üstündedir ve herkes buna uymak durumundadır. Anayasa herkes açısından bağlayıcıdır ve Anayasanın açık hükmüne rağmen Binali Yıldırım'ın istifa etmeksizin adaylık noktasında olması ve bunu sürdürüyor olması açık bir anayasa ihlalidir."

"Anayasa Mahkemesine gidilecek."

"Türkiye uzunca bir süredir Anayasa'sız yönetilmeye çalışılıyor ve Anayasızlaştırılmış bir siyasal ortamda yoluna devam etmek zorunda. Anayasa her gün ihlal ediliyor, her yerinden ihlal ediliyor ve Cumhurbaşkanının elinin kiri durumunda. İhlale çok açık ve somut örnek bu durumdur. Şimdi anayasa ihlalinin Meclis başkanı konumunda birisi yapınca hemen bunu olağan bir mahkeme kararı gibi bir icrai takiple durdurma olanağımız yok. Dolayısıyla bunun mutlaka anayasa mahkemesi yoluyla durdurulması gerekir. Anayasa Mahkemesine gidilecek."

"Anayasa ihlali var"

"Anayasa siyasi parti faaliyetlerine katılamaz dediği için şu andaki salona girip siyasi parti adaya olarak başladığı andan itibaren Anayasa'yı ihlal etmiş oluyor. Anayasa ihlali adaylığının kesinleşmesiyle ilgili bir şey değil. Anayasa, partinin siyasi faaliyetlerine katılamaz diyor. Aday olmanın siyasi bir faaliyet olduğu açık olduğuna göre burada bir Anayasa ihlali vardır. Anayasa ihlalini tespit edecek merci Anayasa mahkemesidir."