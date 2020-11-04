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Dünya Seçimler kızışıyor! ABD Başkanı Donald Trump'tan 'oylar yeniden sayılsın' talebi
Dünya

Seçimler kızışıyor! ABD Başkanı Donald Trump'tan 'oylar yeniden sayılsın' talebi

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde nefesler tutuldu. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde Biden yarışı az bir farkla önde götürüyor. Oy sayma işlemleri devam ederken Trump'ın Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:29:00 -
Seçimler kızışıyor! ABD Başkanı Donald Trump'tan 'oylar yeniden sayılsın' talebi

ABD seçimlerinde yarış kızışırken, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'ın Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde yarış kıran kırana devam ediyor. Seçimde büyük öneme sahip “salıncak eyaletler” başkanın belirlenmesinde büyük rol oynarken, 16 delegeli Michigan'da ve 10 delegeli Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

"Oy pusulaları sihirli şekilde kayboluyor"

 

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece Demokratlar'ın yönetiminde olan ve kontrol ettiği çoğu önemli eyalette, çoğunlukla sağlam bir şekilde öndeydim. Sonra oy pusulaları sayıldıkça sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. Çok garip, sandık görevlileri bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı. Nasıl olur da posta yoluyla oy pusulalarını her saydıklarında yüzdeler bu kadar yıkıcı oluyor?" ifadelerini kullandı.

"Her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar"

 

Salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

Oylar yeniden sayılsın talebi

Biden'ın yüzde 49.6 oy oranına sahip olduğu Wisconsin'de Trump'ın oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu. Trump'ın kampanya danışmanı Bill Stepien yaptığı açıklamada, "Wisconsin'de birkaç yerde sonuçların geçerliliği hakkında ciddi şüpheler uyandıran usulsüzlükler bildirildi. Başkan, yeniden sayım talebinde bulunuyor ve bunu hemen yapacağız" ifadelerini kullandı.

10 delegeye sahip Wisconsin'de Trump şu anda yüzde 48.9 oy orana sahip. Eyalette Joe Biden'ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yok.

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