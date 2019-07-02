Seçimler erkene mi alınacak? Bahçeli’den son dakika erken seçim çıkışı
23 Haziran İstanbul seçimleri sonucu neticesinde muhalif partilerin dile getirmeye başladığı erken genel seçime ilişkin MHP lideriDevlet Bahçeli’den son dakika cevap geldi. Bahçeli, ‘Bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır. Erken seçim yoktur. Seçim sayfası 2023’e kadar kapanmıştır.’ diyerek erken seçim kapılarını tamamen kapattı.02 Temmuz 2019 Salı 11:20
23 Haziran İstanbul seçimleri sonucu neticesinde muhalif partilerin dile getirmeye başladığı erken genel seçime ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli’den son dakika cevap geldi. Bahçeli partisinin grup toplantısında genel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin, ‘Bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır. Erken seçim yoktur. Seçim sayfası 2023’e kadar kapanmıştır.’ diyerek erken seçim kapılarını tamamen kapattı.
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