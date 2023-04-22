'Seçimi kim kazanır?' sorusuna İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken cevap

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oldukça azca bir vakit kaldı. Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan seçimlerle ilgili meydana getirilen açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

Oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna cevap veren İbrahim Büyükak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Valla oldukça gerilmiş bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü korumak için çaba sarfeden birinin kazanmasını isterim, bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini isterim."

Oğuzhan Koç ise 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna "Aynı fikirdeyiz aslına bakarsak. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki bu şekilde birbirini asla tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin yalnız fikrini söylediği için. Herkes oldukça agresif, hepimiz oldukça sinirli." yanıtını verdi.

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