'Seçimi kazandım' deyip Anıtkabir'e, oylar tekrar sayılınca Eyüp Sultan'a gitti

31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından sandıklarda ve birleştirme tutanaklarında yapılan usulsüzlükler gündeme damga vurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz etti. İtirazlar üzerine bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılırken bazı ilçelerde ise tüm oylar yeniden sayılmaya başlandı.

'Seçimi kazandım' deyip Sultanahmet'e değil Anıtkabir'e gitti

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasını beklemeyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde seçimi kazandığını iddia ederek Sultanahmet'e gitmek yerine Anıtkabir'e gitmişti. İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel defterine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' olarak imza atması toplumun büyük bir bölümünün tepkisi çekmişti.

Oylar yeniden sayılınca Eyüp Sultan'a gitti

Seçimi kazandığını öne sürerek soluğu Anıtkabir'de alan İmamoğlu, AK Parti'nin itirazları üzerine oylar yeniden sayılmaya başlanınca rotayı değiştirdi. İmamoğlu, Binali Yıldırım'la arada olan oy farkının kapandığının belirtilmesi ve İstanbul'da seçimlerinin tekrarlanabileceği olasılıklarının konuşulması üzerine bu sefer soluğu Eyüp Sultan Camii'nde aldı. Oyların tekrar sayılmasını istemeyen ve anlaşılmaz şekilde alelacele mazbatasını talep eden İmamoğlu, Eyüp Sultan'da dua etti.



ODA TV editörleri ne içiyor?

Karanlık ODA TV, Ekrem İmamoğlu'nun Eyüp Sultan ziyaretini haberleştirdi. İmamoğlu'nun kameralara poz verdiği ziyareti yayınlayan karanlık oda, 'İmamoğlu bugün gizlice nereye gitti' başlığını kullandı. İmamoğlu'nun bu ziyaretini gizlice yaptığını iddia eden ODA TV, fotoğraflarının olmasına ilişkin ise bir açıklama yapmadı. Haberde ziyaret için gizli denilip fotoğrafının yayınlamasının üzerine ''ODA TV editörleri ne içiyor?'' yorumları yapıldı.