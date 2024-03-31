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Gündem Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi
Gündem

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 23:18:00 -
Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri’ne ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırarak Gazze çıkışlarından dolayı adeta Erdoğan’dan intikam aldı.

X hesabından açıklama yayınlayan Katz, CHP’nin yanında olduklarını net şekilde gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı kutlayan İsrailli bakan, “Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş’a tebrikler. Bu Recep Tayyip Erdoğan’a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli.” ifadelerini kullandı.

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