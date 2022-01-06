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Siyaset Seçimi de Metaverse'de kazanırsınız artık! DEVA Partisi oradan arsa aldı
Siyaset

Seçimi de Metaverse'de kazanırsınız artık! DEVA Partisi oradan arsa aldı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Ali Babacan liderliğindeki partinin Metaverse üzerinden arsa satın aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 01:06:00 - 2022-01-06 01:08:20
Seçimi de Metaverse'de kazanırsınız artık! DEVA Partisi oradan arsa aldı

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in duyurduğu 'Metaverse' üzerinden arsa satın aldı.

Hayal aleminde yaşadıklarını itiraf etti

Twitter hesabından paylaşımdan bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için CHP ile ittifaka soyunan DEVA'cıların hayal aleminde yaşadıklarını itiraf etti.

Gidin, topunuzu Metaverse'de oynayın, bizi oyalamayın!

% 1 bile oy almalarına ihtimal verilmeyen DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Metaverse'den arsa aldıklarını şu ifadelerle duyurdu:

"Deva Partisi Genel Merkezi, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nden sonra, şimdi de Metaverse Mustafa Kemal Mahallesi’nde. Toplantılar yakında başlıyor. Hayallerimize bile yetişemezler. Hayırlı olsun"

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