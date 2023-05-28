Seçimi bir kez daha kaybeden Kılıçdaroğlu fena tiye alındı! 'Ben Kemal yine gelemedim'

Türkiye bugün yeniden sandık başına gitti. An itibariyle sandıkların yüzde 98,22'sinin açıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,88'ini aldı.

Sonuçların ardından AK Partililer sokaklara çıkarak kutlamalara başlarken, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP Genel Merkezi'nde ise sessizlik hakim.

Milletin iradesinin sandığa yansıdığı seçimde, muhalefetin topyekün birleşerek Erdoğan'a rakip çıkardığı Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha hezimete uğraması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sosyal medyadan yayınladığı videolar ile iktidarı hedef alan ve algı operasyonlarına imza atan Kılıçdaroğlu, 'Ben Kemal geliyorum' sözüyle kendisini ve seçmenini 13. cumhurbaşkanı olmaya inandırmaya çalışmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden kaybetmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, 'Ben Kemal yine gelemedim' sözü ile Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO