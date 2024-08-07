Seçime sayılı günler kala Harris, Trump'a fark atmaya başladı

Ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor. ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

GÖÇMENLER KONUSU

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

ORTA DOĞU DOSYASINDA TRUMP ÖNDE

Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

DİĞER ANKETLER NE DİYOR?

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.