Seçime saatler kala İstanbul'da son anket!
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Mediar, son anket çalışmasını açıkladı.30 Mart 2019 Cumartesi 15:35
Mediar Araştırma'nın anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldım kazanıyor.
Puan farkı 3
İstanbul'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre; İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.
YORUM YAZ