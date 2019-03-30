Seçime saatler kala İstanbul'da son anket! Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Mediar, son anket çalışmasını açıkladı.

Mediar Araştırma'nın anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldım kazanıyor. Puan farkı 3 İstanbul'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre; İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.

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