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Seçime saatler kala İstanbul'da son anket!

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Mediar, son anket çalışmasını açıkladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:35
Seçime saatler kala İstanbul'da son anket!

Mediar Araştırma'nın anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldım kazanıyor. 

Puan farkı 3

İstanbul'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre; İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:35
  1. Binali Yıldırım
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Istanbul
  4. İstanbul
  5. İmamoğlu
  6. CHP
  7. AK Parti

YORUM YAZ

  • kafkasyalıkafkasyalı1 sa önce
    peygamberin (s.a.v)müştusuna(müjdesine)mazhar olmuş bu kutsal şehri rabbim,din ve islam düşmanı sapkın,bölücü,hain zihniyetlere fırsat vermesin.(amin)
  • kördüğümkördüğüm1 sa önce
    hadi yıldırım be çarp bunları yıldırım gibi de kahrolsunlar. imamoğlu alsın boyunun ölçüsünü
  • hasanhasan1 sa önce
    ne kararsızıymış arkadaş, bu oylarla istanbul ayıp eder.yazıklar olsun...
  • Mazlum Mazlum 2 sa önce
    Hahahahahuhuhu neymis imamoglu 3 puan gerideymis hahashuha az olmus en az20 puan geride hahashuhuha ver mehteri anketci hahahu
  • altanaltan2 sa önce
    KARASIZLARA ÖNERİ YARI YARIYA OY KULLANIN YANİ BİRİNE BAŞKANLIK İÇİN OY VERİYORSAN DİĞERİNE DE MECLİS ÜYELİĞİNDE OY VER.NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP HADİ HAYIRLI OLSUN
  • Eyup Eyup 3 sa önce
    Hadi akp aldı.Üç puan fark hiçde çok değil. O zaman bu millet bölünmenin eşiğine çok yaklaşmış demek. Tıpkı Yugoslavya eski Sovyetler gibi. Çünkü bir yandan açıkça bu ülkeyi bölüp parçalara ayırmak isteyenlerle ve karşı koyanların mücadelesine dönüştü. Bakalım bu millet patlıcan soğana bu ülkeyi satacakmi??

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