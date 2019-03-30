Seçime saatler kala CHP'lilerden çirkin saldırı! Kurşun yağdırdılar

Olay dün gece Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesi’nde yaşandı.

Gecenin karanlığında fark edilmeyeceklerini düşünen CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. yanlarındaki CHP'li üyeler Burak A., Berke Ç., Orkun K. ve Feyyaz B. ile birlikte, AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal'ın seçim pankartlarını kesmeye başladılar. Durumu fark eden Tepecikli vatandaşlar CHP'lilerin yanına giderek "Seçim yasakları mı başladı, neden pankartları kesiyorsunuz?" diye sordular. Mahalle sakinlerine hakaret eden ve yumruk atan CHP'li üyeler ardından olay yerinden kaçmaya başladı.

Mahalle çıkışında yakalanan CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. kimliklerinin deşifre olmaması adına etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye intikal eden emniyet güçleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Emniyetin yaptığı tahkikat sonucunda kimlikleri tespit edilen CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve CHP’li üyeler yakalanarak gözaltına alınırken CHP Meclis Üyesi adayı Kerem E. kaçtı.

İki kişi gözaltına alındı

Emniyetin yaptığı tahkikat sonucunda kimlikleri tespit edilen CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. yakalanarak gözaltına alındı.