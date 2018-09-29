Seçime kayyımlar damga vuracak

Terör örgütü PKK’nın destekçi belediyelerle, evleri yakıp, yollara hendekler döşediği, camileri tahrip edip, içme suyu şebekelerini patlattığı dönem kayyımların atanmasıyla sona erdi. PKK terör örgütünün silah zoru ile seçtirdiği terör destekçisi belediye yönetimlerinin görevden alınmasıyla, harabeye dönmüş Doğu ve Güneydoğu’daki il ve ilçeler kayyımların yaptığı hizmetlerle 2019 Mart yerel seçimlerine mutlu giriyor. Halka hizmet götürmek için belediye hizmetlerini terör örgütü PKK’nın hizmetine sunan, belediyenin kasasındaki paraları çeşitli yollarla dağdaki teröristlere aktaran belediye yönetimlerinin el çektirilmesiyle Doğu ve Güneydoğu’daki birçok il ve ilçe huzura kavuştu. Dağa aktarılan paralar kayyımların atanmasıyla, vatandaşlara, yol, köprü, okul, hastane, cami ve park olarak geri dönmeye başlarken, sözde seçilmiş belediye yöneticileri, yaptıkları yolsuzluklar ve terör örgütüne yardım ve yataklıklar nedeniyle yargı önünde hesap vermeye devam ediyorlar. Kayyımların atanmasının ardından güvenlik güçlerinin bölge ve çevresinde düzenledikleri operasyonlarla terör örgütünün bölgedeki izleri temizlenirken, terörist silahlarının namlusundan kurtulan vatandaşlarda huzur ve güven içerisinde kayyımların yaptığı hizmetlerin keyfini sürmeye başladı.

Kayyımın eğitim desteği

Kayyım belediyeleri önce terör örgütüne aktarılan para trafiğini keserken belediye imkanlarının tamamını halkın hizmetine sunmaya başladılar. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla tüm belediyeler okullardaki derslikleri yenileyip, terör örgütlerinin yaktıkları okulları restore ettiler. Okulların ihtiyaçlarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin sağlığının da önemine dikkat çekerek okulların kantinlerini denetliyor. Ömerli Belediyesi ekipleri ise, ilçede bulunan Mehmet Kavak Anadolu Lisesi'ndeki tadilat, boyama, bakım onarım çalışmalarını tamamlarken, Beşiri ve İkiköprü Belediyeleri de yeni eğitim-öğretim yılında okullara kırtasiye yardımlarına devam ediyor.

Camilerin temizliğini de yapıyorlar

Bitlis Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanında sosyal projeleri de hayata geçirerek, ‘Vadideki güzel şehir’ olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin daha nezih bir hale getirilmesi için çalışıyor. Siirt Belediyesi, kentteki camilerde başlatmış olduğu bakım onarım çalışmalarının ardından camilerin temizlik çalışmalarını da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Veysel Karani Mahallesi Toki Camii’nde temizlik çalışması yürüten belediye, cami halılarını temizlerken bahçesinde de peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapılacağı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.