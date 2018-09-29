0553 313 94 23

Seçime kayyımlar damga vuracak

Kayyımlar, yaptıkları hizmetlerle yerel seçimlerin rengini değiştirecek. Kayyım atanana kadar hiç hizmet alamayan vatandaşlar, camilerin temizliğinden, evde sağlık ve bakım hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet almaya başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:37
Seçime kayyımlar damga vuracak

Terör örgütü PKK’nın destekçi belediyelerle, evleri yakıp, yollara hendekler döşediği, camileri tahrip edip, içme suyu şebekelerini patlattığı dönem kayyımların atanmasıyla sona erdi. PKK terör örgütünün silah zoru ile seçtirdiği terör destekçisi belediye yönetimlerinin görevden alınmasıyla, harabeye dönmüş Doğu ve Güneydoğu’daki il ve ilçeler kayyımların yaptığı hizmetlerle 2019 Mart yerel seçimlerine mutlu giriyor. Halka hizmet götürmek için belediye hizmetlerini terör örgütü PKK’nın hizmetine sunan, belediyenin kasasındaki paraları çeşitli yollarla dağdaki teröristlere aktaran belediye yönetimlerinin el çektirilmesiyle Doğu ve Güneydoğu’daki birçok il ve ilçe huzura kavuştu. Dağa aktarılan paralar kayyımların atanmasıyla, vatandaşlara, yol, köprü, okul, hastane, cami ve park olarak geri dönmeye başlarken, sözde seçilmiş belediye yöneticileri, yaptıkları yolsuzluklar ve terör örgütüne yardım ve yataklıklar nedeniyle yargı önünde hesap vermeye devam ediyorlar. Kayyımların atanmasının ardından güvenlik güçlerinin bölge ve çevresinde düzenledikleri operasyonlarla terör örgütünün bölgedeki izleri temizlenirken, terörist silahlarının namlusundan kurtulan vatandaşlarda huzur ve güven içerisinde kayyımların yaptığı hizmetlerin keyfini sürmeye başladı.

Kayyımın eğitim desteği

Kayyım belediyeleri önce terör örgütüne aktarılan para trafiğini keserken belediye imkanlarının tamamını halkın hizmetine sunmaya başladılar. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla tüm belediyeler okullardaki derslikleri yenileyip, terör örgütlerinin yaktıkları okulları restore ettiler. Okulların ihtiyaçlarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin sağlığının da önemine dikkat çekerek okulların kantinlerini denetliyor. Ömerli Belediyesi ekipleri ise, ilçede bulunan Mehmet Kavak Anadolu Lisesi'ndeki tadilat, boyama, bakım onarım çalışmalarını tamamlarken, Beşiri ve İkiköprü Belediyeleri de yeni eğitim-öğretim yılında okullara kırtasiye yardımlarına devam ediyor.

Camilerin temizliğini de yapıyorlar

Bitlis Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanında sosyal projeleri de hayata geçirerek, ‘Vadideki güzel şehir’ olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin daha nezih bir hale getirilmesi için çalışıyor. Siirt Belediyesi, kentteki camilerde başlatmış olduğu bakım onarım çalışmalarının ardından camilerin temizlik çalışmalarını da belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Veysel Karani Mahallesi Toki Camii’nde temizlik çalışması yürüten belediye, cami halılarını temizlerken bahçesinde de peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapılacağı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:37
  1. Siirt
  2. Diyarbakır
  3. Bitlis
  4. kayyım belediye
  5. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280220 dk önce
    Şu atanan kayyumlar birdehizmet etmeyen akp belediyelerine de atansa ya. Örneğin trabzon gibi.
  • ahmetahmet1 sa önce
    Yine HDP ye veririler. Onların niyeti hizmet almak değil....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
  1. Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
  2. Emniyet "Martı" timlerinin sayısını..
  3. Azerbaycan’dan ‘Ermenistan’a baskı..
  4. Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere..
  5. Van'da balık festivali yapıldı
  6. Galatasaray'da Emre Akbaba depremi
  7. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura..
  8. Galatasaray'a Emre'den kötü haber
  9. Sakarya'da yürekler ağza geldi!..
  10. Beşiktaş, Ali'ye veda etti
  11. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı analiz:..
  12. Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14..
  13. Özhaseki'den AK Parti-MHP ittifakı..
  14. MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği..
  15. Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler..
  16. İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası..
  17. Cevad Zarif: İdlib'deki insani krizi..
  18. Darbeci FETÖ’cüler Etiyopya’daki vakıf..
  19. Ege'de gövde gösterisi ! 'Mavi Balina'..
  20. Galatasaray Genel Kurulu'nda gerginlik
Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
2018 nafaka miktarı ne kadar?
2018 nafaka miktarı ne kadar?
Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Günün Karikatürü

29 Eylül 2018
Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?