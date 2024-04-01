Seçime katılım oranı belli oldu! Büyük gerileme var
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım oranı yüzde 62,48 olarak açıklandı.
Türkiye bir seçimi daha tamamladı. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu.
Seçime katılım yüzde 62,48 oldu
Yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlere katılım oranı ise merak edildi.
Belirlenen rakamlara göre seçime katılım oranı yüzde 62,48 oldu.
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Bir önceki yerel seçimde yüzde 84,67'yi görmüştü
Öte yandan 2019'da yapılan yerel seçimlerde katılım oranı 84,67 olarak belirlenmişti.
Yine 14 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda katılım oranı yüzde 87,04 olurken 28 Mayıs’taki ikinci turda katılım oranı yüzde 85,71'de kaldı.
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